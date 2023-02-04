Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü lider Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışının içinde olmayı hedefliyor. Bu zorlu müsabaka öncesinde bordo-mavililerin en büyük kozu ise teknik direktör Abdullah Avcı olarak öne çıkıyor.



Karadeniz temsilcisi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avcı yönetiminde uzun süredir kaybetmiyor. Abdullah Avcı döneminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 706 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplam 13 maç oynarken bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon dış saha maçlarında sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, oynadığı son üç deplasman maçını kaybetti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyüklere karşı oynadığı dış saha karşılaşmalarında ise kaybetmedi. Söz konusu mücadelelerde Karadeniz ekibi 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.





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