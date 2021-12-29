Trabzonspor'un istediği yerli futbolcu

Transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Antalyaspor'un genç ismini gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un istediği yerli futbolcu
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29 Aralık 2021 11:03
Ara transfer dönemi yaklaşırken takımlardaki hareketlilik de devam ediyor. Trabzonspor kadroda derinlik oluşturmak için Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i gündemine aldı. Henüz resmi görüşmeler yapılmasa da takas formülü kullanılmaya çalışılacak.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda kadrodaki yerli oyuncu alternatifi sayısı da artırılmaya çalışılıyor. Antalyaspor'un da Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı ve Trondsen ile ilgilenmesi üzerine sürpriz bir takas gündeme geldi.

ERDEM GÖKÇE FIRTINA'NIN RADARINDA

Genç isimleri takibe alan bordomavililerin son olarak Balıkesirspor'da forma giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'yi izlediği öğrenildi. Scout ekibinin uzun süredir listesinde olan oyuncunun adı son dönemde birçok önemli kulüple de anılmaya başlandı. Erdem Gökçe, bu sezon 14 maçta 1 gol atmayı da başardı.




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