Trabzonspor'un gündeminde: Çağlar Söyüncü!

Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan ve özellikle yerli oyuncu arayan Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi.



Bordo-mavililerin, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü gündemine aldığı öğrenildi.



Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de sadece bir maçta süre aldı.



Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Milli futbolcunun adı yaz transfer döneminde de Galatasaray'la anılmıştı. (61Saat)





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