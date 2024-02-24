Trabzonspor'un eski yıldızı Amatör Lig'e gitti

Trabzonspor'un efsanelerinden olan İbrahim Yattara, Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un eski yıldızı Amatör Lig'e gitti
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24 Şubat 2024 22:55
Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Sivas'a geldi.

Geçtiğimiz günlerde amatör lig ekiplerinden İmralıspor'a transfer olan İbrahim Yattara, tarifeli uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına geldi.

Yattara'yı burada kulüp başkanı Adnan Avcı ve yöneticiler karşıladı.

Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yattara, İmranlıspor ile hedefinin şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Yattara, yeni takımına geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Başka şehre geldim. İnşallah hedefimiz şampiyonluk ve BAL ligine çıkmak. İnşallah hedefime ulaşacağım. Futbol oynamak kolay değil. Belli bir yaştan sonra gençlerle oynamak biraz zor ama inşallah ben elimden geleni yapmaya çalışacağım." dedi.

 

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