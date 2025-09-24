24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Trabzonspor'un dinamosu: Eskihellaç

Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

24 Eylül 2025 13:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor'un dinamosu: Eskihellaç






Trabzonspor'un başarılı sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada ortaya koyduğu istatistiklerle geçen sezonun devre arasından itibaren sergilediği performansı şimdiden yakalamaya başladı.

Eskihellaç, 6 maçta sahada 526 dakika süre alırken, bu maçların tamamında 11'de başladı. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe maçının 76'ncı dakikasında oyundan çıkarken, diğer maçların tamamında sahada kaldı. Eskihellaç, 6 maçta 1 asist yaparken, pas isabet oranı ve dripling başarı yüzdesinde geçen sezona göre yükseliş gösterdi. Hücumda geçen sezon olduğu gibi yine sorumluluk almaya devam eden başarılı futbolcu, savunmaya çabuk dönüşleriyle de dikkat çekti. Kanat bindirmeleri ve sürati ile dikkat çeken Eskihellaç, takımın hücum hattına dinamizm kazandırdı. FotMob verilerine göre bu süreçte 1 asist üreten oyuncu, maç başına şut, başarılı dripling ve pas isabet oranlarında da yükseliş kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında bordo-mavili takıma dahil olan Mustafa Eskihellaç, 14 maçta 1191 dakika süre alarak, 2 asist üretmişti. Eskihellaç, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 maçta forma giyerek 1 gol kaydetmişti.

TEKKE'NİN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ ROL

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun planında hücumcu beklerin önemine vurgu yapması, Eskihellaç'ın daha fazla sorumluluk almasını sağladı. Hücumda cesur oyunuyla dikkat çeken futbolcu, savunmada da dengeli performans sergileyerek takımın güvenini artırdı.


TARAFTAR UMUTLU

Trabzonspor taraftarları, geçen sezon iyi bir görüntü sergileyen Mustafa Eskihellaç'ın bu sezonki yükselişini sosyal medyada da gündeme taşıdı. Bordo-mavili camiada, oyuncunun istikrarlı performans göstermesi halinde takımın hücum hattının çok daha üretken olacağı görüşü öne çıkıyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
