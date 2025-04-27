Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak.



Barcelona'nın maçı kazanması halinde ise İspanya temsilcisi kupayı 3. kez müzesine götürecek.



Final yolu



Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.



Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.



Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.



Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.



Final maçı kapalı gişe



Colovray Spor Merkezi'nde yarın oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi.



UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.



UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.





Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde pazartesi günü İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.