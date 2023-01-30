Trabzonspor sırat köprüsünde!

Hatayspor mağlubiyetinin ardından özeleştiri yapan ve taraftardan özür dileyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu hafta oynayacağı iki karşılaşmaya rüzgarı tersine döndürmeye çalışacak.



Takımda transfer değil organizasyona ihtiyaç olduğunu söyleyerek, kendi içlerinde ihtiyaç olduğunu söyleyerek, kendi içlerinde yanlışlarının bulunduğunu dile getiren Avcı, önce Antalya ardından da Galatasaray ile çok kritik maçlara çıkacak.



Adeta 'sırat köprüsü' gibi zor bir sınavdan geçecek olan Trabzonspor, iki karşılaşmadan başarıyla ayrılırsa huzura kavuşmuş olacak. Ancak tersi bir durum, bordo mavililerde daha ağır krizlere neden olacak.



Kötü sonuçların, Abdullah Avcı'yı bile sorgulanabilir duruma getirebileceği, ayrıca kadro dışı gibi radikal kararlar olabileceği ifade edildi.







