Trabzonspor'un yeni kayıtlı sermaye tavanı 37.5 milyar TL olarak açıklandı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Şirketimizin 16.06.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile onaylanan;
"Mevcut 10.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 37.500.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesi,
Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 7, 11 ve 35. Maddelerinin ekteki gibi tadil edilmesi işlemleri, 18.08.2025 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur."
Trabzonspor sermaye artırımını duyurdu!
Trabzonspor'un yeni kayıtlı sermaye tavanı 37.5 milyar TL olarak açıklandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trabzonspor'un yeni kayıtlı sermaye tavanı 37.5 milyar TL olarak açıklandı.
Trabzonspor
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Sancho, Roma hakkında kararını verdi
-
9
Galatasaray'dan kanat harekatı: Antony!
-
8
Galatasaray'a Rus orta saha: Kislyak
-
7
Jose Mourinho'dan 4 ayrılığa onay!
-
6
Derrick Köhn'e Almanya'dan resmi teklif!
-
5
Guardiola'dan Ederson için yeni açıklama!
-
4
Galatasaray'da Ederson pazarlığı
-
3
Eyüpspor'dan Berke Özer için itiraf!
-
2
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması!
-
1
Rui Costa ve Ali Koç, Kerem için pazarlık masasında!
- 19:15 Manchester United'a Donnarumma çağrısı
- 19:15 Trabzonspor sermaye artırımını duyurdu!
- 18:50 Christian Romero, Tottenham ile sözleşme uzattı
- 18:45 Marsilya'da gerginlik: Rabiot ve Rowe kadro dışı!
- 18:42 Roma, Bailey için anlaştı!
- 18:41 Napoli'den Hojlund hamlesi
- 18:33 Marcel Licka'dan geri dönüş yanıtı!
- 18:32 Real Oviedo, Eric Bailly transferini duyurdu!
- 18:29 Kenan Yıldız'dan Juventus'a mesaj!
- 18:23 Gençlerbirliği'nden tecrübeli hakem talebi
- 18:01 Inter'den 50 milyon euro'ya ret!
- 17:55 Tammy Abraham'ın opsiyonundaki detayı açıkladılar!
- 17:48 Liverpool'un genç ismi Bournemouth'a transfer oluyor
- 17:46 Aston Villa'dan Jackson hamlesi!
- 17:40 Juventus'tan Locatelli için gelen teklife ret!
- 17:38 Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
- 17:28 Galatasaray'dan talep 12 milyon euro: Vitao
- 17:22 Xabi Alonso'dan Rodrygo açıklaması
- 16:45 Hulusi Belgü'den, İlhan Ekşioğlu'na cevap!
- 16:42 Yüksel Yıldırım: "Galatasaray da kaleci almaya çalışıyor, alamıyor"
- 16:36 Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri gerçekleştirildi
- 16:30 Nottingham Forest, Kalimuendo'yu transfer etti
- 16:08 Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi
- 16:05 Elan Ricardo, Athletico Paranaense'de!
- 16:02 Göztepe'de, Lis yeniden doğdu!
- 16:00 Avrupa'da Lig maratonu başladı
- 15:58 Somaspor, 9 transfer birden açıkladı
- 15:54 Altay'da başkan adayı belirsiz
- 15:47 Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler!
- 15:39 Yiğit Arslan'ın hedefi madalya
- 15:32 Antalyaspor, Süper Lig'de 1200 gole ulaştı
- 15:21 Keçiörengücü'nde hedef Süper Lig
- 15:04 Chamberlain'e İngiltere'den talip var
- 14:46 Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor
- 14:41 Fenerbahçe'de orta sahaya sürpriz isim!
- 14:19 Porter Jr.: "NBA'de birçok oyuncu aslında çalışmıyor"
- 14:16 Knicks'te Karl-Anthony Towns kontratı belirsizliği
- 14:14 Kuminga'nın, Warriors krizinden dolayı "sinirleri bozuldu"
- 14:13 Curry'den güven mesajı: "Kimliğimize güveniyorum, panik yok"
- 14:12 Lakers'ta Austin Reaves belirsizliği sürüyor
- 14:05 Karşıyaka'dan anlamlı forma
- 14:05 Vitti, modern NBA'de sakatlıkların artmasının sebebini açıkladı
- 14:02 Alperen Şengün'den Warriors'a eleştiri: "Faul yapıyorlar ama şikâyet eden onlar"
- 14:00 Merkezefendi'den, ayrılan oyunculara veda
- 13:55 Manisa Basket'e yeni guard
- 13:48 Karşıyaka, potada Manning'i transfer etti!
- 13:25 Rui Costa ve Ali Koç, Kerem için pazarlık masasında!
- 13:08 Sancho, Roma hakkında kararını verdi
- 12:56 Galatasaray'da Ederson pazarlığı
- 12:20 2. haftada ilk teknik direktör ayrılığı!
- 12:13 Trabzonspor'dan transfer geliri hamlesi
- 11:53 Trabzonspor yeni transferini getiriyor
- 11:48 Talisca'dan kritik hata
- 11:19 Derrick Köhn'e Almanya'dan resmi teklif!
- 11:17 Fenerbahçe Benfica maçının hakemi belli oldu
- 10:53 Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden!
- 10:48 Beşiktaş, Cerny'i kadrosunda istiyor
- 10:40 Fenerbahçe'de Cengiz bilmecesi
- 10:25 Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması!
- 10:21 Rıdvan Beşiktaş'a dönebilir!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester United'a Donnarumma çağrısı
Christian Romero, Tottenham ile sözleşme uzattı
Marsilya'da gerginlik: Rabiot ve Rowe kadro dışı!
Roma, Bailey için anlaştı!
Napoli'den Hojlund hamlesi
Kenan Yıldız'dan Juventus'a mesaj!
Inter'den 50 milyon euro'ya ret!
Juventus'tan Locatelli için gelen teklife ret!
Xabi Alonso'dan Rodrygo açıklaması
Nottingham Forest, Kalimuendo'yu transfer etti
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|2
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|Antalyaspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|4
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|5
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|6
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|7
|Trabzonspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|8
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|9
|Kayserispor
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|10
|Alanyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|11
|Fenerbahçe
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|12
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|13
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|14
|Gençlerbirliği
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|15
|Kocaelispor
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|16
|Karagümrük
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|17
|Eyüpspor
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|0
|18
|Gaziantep FK
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|0