Trabzonspor samurayı istiyor: Kamada!

Bu sezon kadrosunu Onuuchu, Olaigbe, Pina ve Augusto ile güçlendiren Trabzonspor, deneyimli ve teknik kapasitesi yüksek bir de orta saha transferi yapmak istiyor.





Hedefteki isimlerden birisi Daichi Kamada. Başarılı futbolcu, hem Avrupa deneyimi hem de uluslararası tecrübesiyle bu profilin bire bir karşılığı. Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Japon yıldız için bordo mavililer temaslara başlamış durumda.





Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'dan bedelsiz alınan Kamada, beklediği süreleri alamadığından başka bir takıma gitmek istiyor.

PALACE SATIŞA SICAK



12 milyon Euro piyasa değeri olan Kamada'nın sözleşmesi bu yıl sona eriyor. Crystal Palace satışına sıcak bakıyor. Forvet arkası ve merkez orta sahada da görev yapabilen tecrübeli futbolcunun da gelmek istediği öne sürülüyor.



Hazırlanan raporda, Kamada'nın topla buluşma sayısının yüksek olduğu ve serbestçe hücum organizasyonunu yönlendirebildiği bir rolde oynarsa hem gol hem asist katkısıyla yıldızlaşabileceği belirtildi.



