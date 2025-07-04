Trabzonspor, Onuachu'yu açıkladı

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu 5.67 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro maaş ile 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

calendar 04 Temmuz 2025 18:21 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 18:32
Trabzonspor, Onuachu'yu açıkladı
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Trabzonspor, Paul Onuachu'nun transfer maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

3+1 yıllık sözleşme imzalanan Onuachu için Trabzonspor, Southampton'a 5.6 milyon Euro bonservis bedeli dört taksit halinde ödenecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek. Onuachu ise 2 milyon Euro maaş alacak.

İşte kulüpten yapılan açıklama:


"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

TRABZONSPOR'DA 21 GOLLÜK KATKI SAĞLAMIŞTI

31 yaşındaki Onuachu, kiralık olarak transfer olduğu 2023/24 sezonunda Trabzonspor formasıyla 25 resmi maçta 17 gol atıp 4 asist yaptı.

Onuachu, geçen sezon Southampton'da ise 28 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.

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