Trabzonspor, Onuachu'yu açıkladı

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun transfer maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
3+1 yıllık sözleşme imzalanan Onuachu için Trabzonspor, Southampton'a 5.6 milyon Euro bonservis bedeli dört taksit halinde ödenecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek. Onuachu ise 2 milyon Euro maaş alacak.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
TRABZONSPOR'DA 21 GOLLÜK KATKI SAĞLAMIŞTI
31 yaşındaki Onuachu, kiralık olarak transfer olduğu 2023/24 sezonunda Trabzonspor formasıyla 25 resmi maçta 17 gol atıp 4 asist yaptı.
Onuachu, geçen sezon Southampton'da ise 28 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.
3+1 yıllık sözleşme imzalanan Onuachu için Trabzonspor, Southampton'a 5.6 milyon Euro bonservis bedeli dört taksit halinde ödenecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek. Onuachu ise 2 milyon Euro maaş alacak.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
TRABZONSPOR'DA 21 GOLLÜK KATKI SAĞLAMIŞTI
31 yaşındaki Onuachu, kiralık olarak transfer olduğu 2023/24 sezonunda Trabzonspor formasıyla 25 resmi maçta 17 gol atıp 4 asist yaptı.
Onuachu, geçen sezon Southampton'da ise 28 resmi maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.