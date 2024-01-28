Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 13:10
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery