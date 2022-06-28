Trabzonspor, sol kanat ve sağ stoper transferlerini mutlaka Slovenya kampına yetiştirmek istiyor. Nwakaeme'nin boşluğunu Trezeguet ile doldurmaya çalışan Fırtına, stoper konusunda da yoğun uğraş içinde.Listenin 1 numarasındaki Marlon Santos, bir türlü ikna edilebilmiş değil. Brezilyalı stoperin yıllık 3 milyon Euro maaş istediği öğrenilirken, eşinin de Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. FIFA'nın Ukrayna ve Rusya'da forma giyen yabancı futbolculara sözleşmelerini 1 yıllığına askıya alma hakkı tanımasının ardından Marlon'un talipleri iyice artarken, Trabzonspor açısından bu transfer çıkmaza girdi. Dolayısıyla alternatif isimlere rota çevrildi. Bu oyuncuların başında Kaan Ayhan geliyor.Devre arasından beri Trabzonspor'un çok istediği Milli stoper, tatilini Türkiye'de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo 5 milyon Euro'nun altına inmiyor. Bordo-Mavililer bu rakamı bir miktar düşürüp, taksitli ödeme planıyla İtalyanlar'ı ikna etmeye çalışacak. Almanya'dan da Schalke 04'ün transfer hedefinde yer alan Kaan için Trabzonspor şartları zorlayacak.