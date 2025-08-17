17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-048'
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-048'
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
1-247'
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-274'
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kasımpaşa deplasmanı için İstanbula gitti.

17 Ağustos 2025 16:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında pazartesi deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 3 EKSİK


Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Kasımpaşa deplasman kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu."

Bordo-mavili takımda son antrenmanda yer almayan kaleci Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ile tedavileri devam eden Anthony Nwakaeme ve Borna Barisic kafilede yer almadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
