Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, 6 Nisan Salı günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda
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05 Nisan 2021 14:53
Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, 6 Nisan Salı günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.



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