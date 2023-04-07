Trabzonspor için sürpriz isim!

Yeni teknik adam arayışlarına devam eden Trabzonspor için sürpriz bir isim gündeme geldi.



Rus basınından Sport Express'te yer alan habere göre, bordo-mavililerin teknik direktör adayları arasında Stanislav Cherchesov'un da yer aldığı aktarıldı.



59 yaşındaki teknik adamın, şu ana kadar yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.



2016-2021 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Cherchesov, 2021'den bu yana Macaristan ekibi Ferencvaros'ta görev yapıyor.



TRABZONSPOR'A KARŞI MÜCADELE ETTİ



Cherchesov yönetimindeki Ferencvaros, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında Trabzonspor'la karşılaşmıştı. Trabzonspor, ilk maçı deplasmanda 3-2 kaybederken, sahasındaki karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.



SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ



Trabzonspor, yeni teknik adam arayışları doğrultusunda ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşmüştü.



Bordo-mavililerin pazartesi gününe kadar Sergen Yalçın konusunda olumlu veya olumsuz kesin bir karara varması bekleniyor.



3 İSİM GERİ PLANDA



Trabzonspor'da, Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ve Kayserispor'u yöneten Çağdaş Atan'ın isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.





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