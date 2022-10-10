Trabzonspor için kritik viraj!

Trabzonspor bir haftada 3 kritik maç oynayacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri hem Süper Lig hem de Avrupa'da yol alabilmek istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor için kritik viraj!
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10 Ekim 2022 11:32
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Trabzonspor kritik bir virajda. Abdullah Avcı ve öğrencilerini bu hafta 3 kritik sınav bekliyor.

KASIMPAŞA MAÇI LİDERLİK ADINA ÖNEMLİ

Ligde 8 karşılaşma sonunda 16 puanı bulunan Trabzonspor, Kasımpaşa maçını kazanırsa bu sezon ilk kez art arda 3 karşılaşmadan üç puanla ayrılmış olacak.

Başakşehir'in olası puan kaybı, aynı zamanda Karadeniz ekibini liderliğe taşıyacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, o dönemde de ligin 9. haftasında liderliği ele geçirmiş bir daha bırakmamıştı.

REKOR VAKTİ

İç sahada son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan ve o tarihten sonra bir daha kaybetmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'yı yener ya da mağlup olmazsa evindeki kaybetmeme serisini 29 maça çıkaracak ve yeni bir rekora imza atacak. Trabzonspor böylece, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasındaki seriyi geride bırakacak. 

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