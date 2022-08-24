Trabzonspor için 283 milyonluk maç

Trabzonspor sezonun en kritik sınavlarından birine bugün Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesinde Kopenhag karşısında çıkıyor. İlk maçı 2-1 kaybeden bordo mavililerin tarihinde 2. kez Devler Ligi gruplarına kalabilmesi için sahadan 2 farklı galibiyetle ayrılması gerek.



Tek farklı galibiyetlerde maç uzatmaya gidecek ve bu bölümde de sonuç değişmezse tur atlayan takım penaltılarda belli olacak.



Bordo mavililerin tarihinde 2. kez gruplara kalabilmesi için sahadan 2 farklı skorla galip ayrılması gerekiyor. Play-off'ta 5 milyon Euro'yu kasasına koyan Trabzonspor, istediği skoru alırsa grup aşaması için 15.6 milyon Euro (283 milyon TL) ayak bastı parası alacak.



ELENİRSE AVRUPA LİGİ



Trabzonspor elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.





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