Trabzonspor'da sezon başında Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez, henüz beklenen performansı sergileyebilmiş değil. Daha önce forma giydiği İspanya'dan talibi olan Uruguaylı golcünün satılması gündemde…



İspanyolların Gomez inadı



Celta Vigo, sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'un Valencia'dan transfer ettiği eski oyuncusu Maxi Gomez'i ciddi şekilde istiyor.



Cornelius'u 6 milyon Euro'ya eski kulübü Kopenhag'a satan Bordo-Mavililer, yerine Valencia'dan Maxi Gomez'i almıştı. Uruguaylı futbolcu geride kalan süreçte beklenen katkıyı gösteremezken, ülkesiyle Dünya Kupası'nda yer alıyor. Trabzonspor, iyi bir teklif gelmesi durumunda Gomez'i göndermeye sıcak bakıyor. 26 yaşındaki forvetin en ciddi talibi ise Celta Vigo.



La Liga ekibi Gomez'i çok isterken, Ocak ayında Bordo- Mavililer'in kapısını çalabilir. İspanya medyasına göre, kulüplerin anlaşması durumunda Gomez'in La Liga'ya dönmekten mutlu olacağı belirtildi. Trabzonspor, 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Gomez için bu rakamın üstünde bir rakam bekliyor. Gomez'in satılması durumunda ise yerine yabancı forvet alınacak.



