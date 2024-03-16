Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.
Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.
Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU