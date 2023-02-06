Trabzonspor deplasmanda kazanmayı unuttu

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada da kazanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor deplasmanda kazanmayı unuttu
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06 Şubat 2023 00:05
Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada da galip gelemedi.

Bordo-mavili ekip, dış sahada oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda Beşiktaş ve MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

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