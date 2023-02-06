Trabzonspor deplasmanda kazanmayı unuttu

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada da galip gelemedi.



Bordo-mavili ekip, dış sahada oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Trabzonspor, bu maçlarda Beşiktaş ve MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ