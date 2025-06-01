Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 8 ve 10 numara pozisyonlarında yaşadığı hayal kırıklığını bu yıl tekrarlamak istemiyor.



Bordo-mavili ekip, orta sahada fark oluşturacak, tartışmasız lider bir oyuncu arayışında gözünü dünyaca ünlü Hırvat yıldız Marcelo Brozovic'e çevirdi.

Croatian Football sitesi, 32 yaşındaki orta sahanın Arabistan takımı Al- Nassr'dan kesin olarak ayrılacağını ve Karadeniz devinin devrede olduğunu yazdı.Hırvat futbolcunun Dinamo Zagreb'e gitme ihtimalinin de bulunduğu ancak Al-Nassr'ın istediği 5 milyon euro'yu bordo mavililerin ödeme ihtimalinin çok daha fazla olduğu vurgulandı.Bu sezon Al Nassr ile 41 maçta forma giyen Brozovic, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.