Trabzonspor'dan sol kanada hamle

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik heyetin verdiği isimler doğrultusunda yönetim hamlelerini yapmaya devam ediyor. Bordo mavililerde sol kanada yeni iddia Lamkel Ze için geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan sol kanada hamle
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24 Haziran 2022 13:36
Royal Antwerp forması giyen Didier Lamkel Ze ile Trabzonspor 'un ilgilendiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Fransız basınına göre; Fenerbahçe de oyuncunun peşinde.

7 GOL 3 ASİST

Esas mevkisi sol kanat olan 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, forvet ve sağ kenarda da oynuyor. 1.92 boyundaki Lamkel Ze, geçen sezon kiralık gittiği Metz'de 20 maça çıkarken, 7 gol, 3 asistlik skor katkısı gösterdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Başarılı oyuncunun Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 



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