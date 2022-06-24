Royal Antwerp forması giyen Didier Lamkel Ze ile Trabzonspor 'un ilgilendiği öne sürüldü.Fransız basınına göre; Fenerbahçe de oyuncunun peşinde.Esas mevkisi sol kanat olan 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, forvet ve sağ kenarda da oynuyor. 1.92 boyundaki Lamkel Ze, geçen sezon kiralık gittiği Metz'de 20 maça çıkarken, 7 gol, 3 asistlik skor katkısı gösterdi.Başarılı oyuncunun Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.