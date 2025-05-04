Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, pazar günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesinde iki oyuncusunun sakatlandığını açıkladı.
Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır'ın sol kalça kasında yaralanma, Stefan Savic'in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor, gelecek hafta evinde Galatasaray ile karşılaşacak.
Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır'ın sol kalça kasında yaralanma, Stefan Savic'in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor, gelecek hafta evinde Galatasaray ile karşılaşacak.