Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in sakatlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
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04 Mayıs 2025 16:05
Trabzonspor, pazar günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesinde iki oyuncusunun sakatlandığını açıkladı. 

Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır'ın sol kalça kasında yaralanma, Stefan Savic'in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, gelecek hafta evinde Galatasaray ile karşılaşacak.
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