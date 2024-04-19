Trabzonspor'dan Masouras açıklaması!

Trabzonspor, Giorgos Masouras ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Masouras açıklaması!
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19 Nisan 2024 19:09
Son güncelleme 19 Nisan 2024 19:11
Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Masouras ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."

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