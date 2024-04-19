Trabzonspor'dan Masouras açıklaması!

Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras ile ilgili bir açıklama yaptı.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Masouras ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Masouras ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."
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