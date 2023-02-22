Trabzonspor'dan kiralık gidiyor!

Bursaspor'dan 1 yıl önce gelen Taha Altıkardeş şu ana kadar Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.



Şans bulmakta zorlanan Altıkardeş'e özellikle 1. Lig'den teklifler olduğu belirtildi.



İdmanlarda gayretli olmasına rağmen mevkisi stoperin hem kritik bir bölge olması hem de güçlü rakiplerinin bulunması nedeniyle formadan uzak kalan Taha Altıkardeş'in kiralık gitme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.





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