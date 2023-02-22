Trabzonspor'dan kiralık gidiyor!

Trabzonspor'da şimdiye kadar kendini göstermekte zorlanan Taha Altıkardeş'in kiralanması gündeme geldi. Genç futbolcuya 1. Lig'den teklifler olduğu ifade edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan kiralık gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2023 11:41
Bursaspor'dan 1 yıl önce gelen Taha Altıkardeş şu ana kadar Trabzonspor'da umduğunu bulamadı.

Şans bulmakta zorlanan Altıkardeş'e özellikle 1. Lig'den teklifler olduğu belirtildi.

İdmanlarda gayretli olmasına rağmen mevkisi stoperin hem kritik bir bölge olması hem de güçlü rakiplerinin bulunması nedeniyle formadan uzak kalan Taha Altıkardeş'in kiralık gitme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ