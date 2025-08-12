12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Trabzonspor'dan geleceğe yatırım!

Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke'nin istekleri doğrultusunda çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Karadeniz ekibi Assan Bojang'ı denemeye aldı.

calendar 12 Ağustos 2025 13:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fatih Tekke önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geleceğe yatırım anlamında önemli bir adım attı.

Bordo-mavililer Gambiya'nın Esohna Academy kulübünde forma giyen 2007 doğumlu orta saha Assan Bojang'ı Trabzon'a getirdi.

18 yaşındaki oyuncu ilk etapta U19 takımı ile deneme idmanlarına katılacak.

Esohna Academy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deneme hamlesini doğrularken şu ifadeyi kullandı:

"Yıldız orta saha oyuncumuz Assan Bojang, Türkiye Süper Ligi'nin prestijli kulüplerinden Trabzonspor ile denemelere katılmak için Trabzon'a geldi"

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
