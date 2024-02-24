Trabzonspor'dan geleceğe yatırım!

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelesini sürdüren Trabzonspor için flaş bir iddia geldi. Brezilya basını, bordo-mavili ekibin 2 genç yeteneği takibe aldığını bildirdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan geleceğe yatırım!
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24 Şubat 2024 12:32
Geçtiğimiz hafta Brezilya'ya giden bordo mavili scoutlar, Serie B ekibi Sport Recife takımında forma giyen Fabio Matheus ve Pedro Lima'yı takibe aldı.

20 yaşındaki Matheus merkez orta sahada görev yapıyor, 17 yaşındaki Lima ise sağ bek.

Bu genç yeteneklerin geleceğe yatırım olarak görüldüğü ve sezon sonuna kadar takip edileceği belirtiliyor.

Brezilya otoritelerine göre her iki oyuncunun da çok yetenekli isimler olduğu vurgulanıyor. Birçok oyuncu mercek altında. Lima bu sezon 10 maça çıkarken, 3 gollük de katkı sağlamayı başardı.

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