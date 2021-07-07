Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması

Caleb Ekuban takım kampına henüz katılmadı. Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2021 13:29
Trabzonspor'dan Caleb Ekuban için açıklama geldi. Trabzon'daki ilk etap çalışmalarında izinli olan Ganalı yıldızın, Riva'daki ikinci hazırlık döneminde de takıma katılmaması kafaları karıştırdı.

Oyuncunun haber vermeden kampa gelmediği iddia edilirken, Trabzonspor açıklama yaptı. Bordo-mavililerin açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

EKUBAN'A 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ekuban'ın kafasını Fransız ekibi Saint- Etienne'in karıştırdığı iddia edildi. Fransızlar, Ganalı sağ kanat için 4 milyon Euro teklif edeceği konuşulurken, Fırtına'nın ise 6 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmediği gelen haberler arasında...




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.