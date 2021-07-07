Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması

Trabzonspor'dan Caleb Ekuban için açıklama geldi. Trabzon'daki ilk etap çalışmalarında izinli olan Ganalı yıldızın, Riva'daki ikinci hazırlık döneminde de takıma katılmaması kafaları karıştırdı.



Oyuncunun haber vermeden kampa gelmediği iddia edilirken, Trabzonspor açıklama yaptı. Bordo-mavililerin açıklamasında " Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır." denildi.



EKUBAN'A 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Trabzonspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ekuban'ın kafasını Fransız ekibi Saint- Etienne'in karıştırdığı iddia edildi. Fransızlar, Ganalı sağ kanat için 4 milyon Euro teklif edeceği konuşulurken, Fırtına'nın ise 6 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmediği gelen haberler arasında...







