Trabzonspor'dan Christian Cardoso hamlesi!

Süper Lig devi Trabzonspor, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken orta sahaya Brezilyalı oyuncu Christian Cardoso'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Christian Cardoso hamlesi!
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29 Ocak 2024 10:54
Abdullah Avcı'nın istediğiyle transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da listeye Christian Cardoso tekrardan girdi. Sezon başında kadrosuna Brezilyalı oyuncuyu katmak isteyen Fırtına, devre arasında da devreye girdiği iddia edildi.

Cardoso gündemde

Trabzonspor daha önce de gündeme gelen Athletico Paranaense forması giyen Christian Cardoso için yeniden harekete geçti.

Sezon başında da istendi

Süper Lig devi Trabzonspor, gündemine aldığı Christian Cardoso'yu sezon başında da kadrosuna katmak istemiş daha sonra bonservis konusunda anlaşamayınca transfer iptal olmuştu.

21 gol 5 asist

Kariyerinde 162 maça çıkan Christian Cardoso, bu maçlarda 21 gol atarken 5 asist yapma başarısı elde etti. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro

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