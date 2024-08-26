Trabzonspor'dan Brownhill'e 4 milyon euro!

Trabzonspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh Brownhill için Burnley'e 4 milyon euro teklif etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Brownhill'e 4 milyon euro!
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26 Ağustos 2024 16:14
Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan transferde sürpriz bir hamle geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Burnley takım kaptanı olan orta saha oyuncusu Josh Brownhill'ı kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF 4 MİLYON EURO

Bordo-mavililerin oyuncu için İngiliz kulübüne 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

Ayrıca Trabzonspor'un 28 yaşındaki oyuncuya da 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI

Haberde, Brownhill'ın bu sezon sonunda sözleşmesinin biteceği belirtilirken, Burnley'de Premier Lig'e çıkma yolunda takımın kritik isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon 33 maça çıkan Brownhill, 4 gol kaydetti. Bu sezonda da 3 maça çıkan tecrübeli oyuncu takımı adına sezona hızlı başlayarak 2 gol attı.

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