Trabzonspor'dan Brownhill'e 4 milyon euro!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan transferde sürpriz bir hamle geldi.
The Athletic'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Burnley takım kaptanı olan orta saha oyuncusu Josh Brownhill'ı kadrosuna katmak istiyor.
TEKLİF 4 MİLYON EURO
Bordo-mavililerin oyuncu için İngiliz kulübüne 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.
Ayrıca Trabzonspor'un 28 yaşındaki oyuncuya da 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI
Haberde, Brownhill'ın bu sezon sonunda sözleşmesinin biteceği belirtilirken, Burnley'de Premier Lig'e çıkma yolunda takımın kritik isimlerinden biri olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon 33 maça çıkan Brownhill, 4 gol kaydetti. Bu sezonda da 3 maça çıkan tecrübeli oyuncu takımı adına sezona hızlı başlayarak 2 gol attı.
The Athletic'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Burnley takım kaptanı olan orta saha oyuncusu Josh Brownhill'ı kadrosuna katmak istiyor.
TEKLİF 4 MİLYON EURO
Bordo-mavililerin oyuncu için İngiliz kulübüne 4 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.
Ayrıca Trabzonspor'un 28 yaşındaki oyuncuya da 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI
Haberde, Brownhill'ın bu sezon sonunda sözleşmesinin biteceği belirtilirken, Burnley'de Premier Lig'e çıkma yolunda takımın kritik isimlerinden biri olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon 33 maça çıkan Brownhill, 4 gol kaydetti. Bu sezonda da 3 maça çıkan tecrübeli oyuncu takımı adına sezona hızlı başlayarak 2 gol attı.
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