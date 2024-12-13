Trabzonspor'dan Adama Traore hamlesi!

Trabzonspor, Fulham forması giyen 28 yaşındaki Adama Traore'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Adama Traore hamlesi!
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13 Aralık 2024 19:50
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Adama Traore bu sezon Fulham'da 15 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist üretti.

UZATMA OPSİYONU VAR

Adama Traore'nin Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

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