Trabzonspor'dan Adama Traore hamlesi!

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi.
A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.
15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Adama Traore bu sezon Fulham'da 15 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist üretti.
UZATMA OPSİYONU VAR
Adama Traore'nin Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.
15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Adama Traore bu sezon Fulham'da 15 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist üretti.
UZATMA OPSİYONU VAR
Adama Traore'nin Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.