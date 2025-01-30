Trabzonspor'da Zubkov için son adım!

Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Oleksandr Zubkov transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da Zubkov için son adım!
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30 Ocak 2025 12:39
Trabzonspor, Danylo Sikan'ın ardından Oleksandr Zubkov'un da transferini bitirmek üzere.

Bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk kulübü yetkililerinden izin alarak Zubkov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, sözleşme süresi dahil olmak üzere birçok konuda prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasındaki son pazarlık ise bugün yapılacak. Şu ana kadar rakamsal açıdan farklılığı ciddi oranda azaltan Trabzonspor'un, yapılacak yeni görüşmede Ukrayna ekibiyle tüm detayları karara bağlaması bekleniyor.

Daha önce aynı takımdan Sikan'ı 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Trabzonspor'un, Zubkov için de bu rakama yaklaşık bir seviye ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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