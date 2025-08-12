12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Trabzonspor'da yeniler sınıfı geçti!

Trabzonspor'un yeni transferleri, Kocaelispor karşısında gösterdikleri iyi performansla beğeni topladılar.

calendar 12 Ağustos 2025 11:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da yeniler sınıfı geçti!
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u kendi evinde ağırladı.

Körfez ekibini kendi evinde 1-0 mağlup eden Bordo-mavililerde, yeni transferlerin gösterdiği performans beğeni topladı.

Rennes'ten yeni transfer Kazeem Olaigbe, Sol kanatta rakibi zorladı ve yaptığı ortalarla Onuachu'yu buluşturmaya çalıştı. Seri çalımlarıyla atakları yaratan oyuncu, ilk maçında alkış aldı.

Sağ bekte uyum sorunu yaşamayan Pina, sık sık ofansta gözüktü. Arkadaşlarına hücumlarda alan oluşturan oyuncu, savunmada da birebirlerde etkileyici performans gösterdi.

Görevini en iyi şekilde yapan Nijeryalı santrfor Onuachu, iştahlı futbolunu golle süsledi. Takımına 3 puan kazandırmasının yanı sıra zaman zaman geldiği orta sahada top dağıtımıyla atakları şekillendirdi.

Yaklaşık son 15 dakika oyunda kalan 21 yaşındaki Augusto, kendisini şimdilik gösteremese de istekli oyunu ilerleyen haftalarda teknik heyete umut verdi.

Karadeniz ekibi, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
