Trabzonspor'da yeniler sınıfı geçti!

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u kendi evinde ağırladı.
Körfez ekibini kendi evinde 1-0 mağlup eden Bordo-mavililerde, yeni transferlerin gösterdiği performans beğeni topladı.
Rennes'ten yeni transfer Kazeem Olaigbe, Sol kanatta rakibi zorladı ve yaptığı ortalarla Onuachu'yu buluşturmaya çalıştı. Seri çalımlarıyla atakları yaratan oyuncu, ilk maçında alkış aldı.
Sağ bekte uyum sorunu yaşamayan Pina, sık sık ofansta gözüktü. Arkadaşlarına hücumlarda alan oluşturan oyuncu, savunmada da birebirlerde etkileyici performans gösterdi.
Görevini en iyi şekilde yapan Nijeryalı santrfor Onuachu, iştahlı futbolunu golle süsledi. Takımına 3 puan kazandırmasının yanı sıra zaman zaman geldiği orta sahada top dağıtımıyla atakları şekillendirdi.
Yaklaşık son 15 dakika oyunda kalan 21 yaşındaki Augusto, kendisini şimdilik gösteremese de istekli oyunu ilerleyen haftalarda teknik heyete umut verdi.
Karadeniz ekibi, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
