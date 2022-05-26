Adana Demirspor'un stoper Samet Akaydın için işi yokuşa sürmesi Trabzonspor yönetiminin rotasını değiştirdi. Kurmaylar, Alanyaspor formasını giyen Fatih Aksoy için Akdeniz ekibiyle görüşmelere başladı. 24 yaşındaki Fatih Aksoy, stoper mevkiinin yarı sına ön libero ve sağ bek de oynayabiliyor.



Karadeniz Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Savunmasının her bölgesine takviye yapacak olan Trabzonspor'da ilk temas stoper bölgesi için yapıldı. Bordo-mavili yönetime yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, daha önce bu mevki için Trabzon doğumlu olan Samet Akaydın'ı düşünen kurmaylar, Adana Demirspor'un sürekli karar değiştirmesi üzerine, rotayı Alanya'ya çevirdi.



Yine aynı kaynaklardan gelen bilgilere göre, Trabzonspor, Alanya'nın 24 yaşındaki stoperi Fatih Aksoy için ilk resmi teması gerçekleştirdi. Alanyaspor'dan daha önce Bakasetas ve Siopis'i transfer eden kurmaylar, Fatih transferini geçmişten gelen dostlukla bitirmeyi planlıyor.



PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO



Beşiktaş altyapısından yetişen Fatih Aksoy, stoper bölgesinin yanı sıra, ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fatih Aksoy bu sezon 32 lig maçında, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.



