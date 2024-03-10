Trabzonspor'da Trezeguet'in şovu devam ediyor!

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet performansıyla göz dolduruyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Trezeguet'in şovu devam ediyor!
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10 Mart 2024 12:48
Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (19) ve gol katkısında (19 gol 6 asist) bulunan oyuncu Afrika Kupası'nda ülkesinin milli takımından döndükten sonra çıkışını sürdürmeye devam ediyor.

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