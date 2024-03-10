Trabzonspor'da Trezeguet'in şovu devam ediyor!

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (19) ve gol katkısında (19 gol 6 asist) bulunan oyuncu Afrika Kupası'nda ülkesinin milli takımından döndükten sonra çıkışını sürdürmeye devam ediyor.
Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (19) ve gol katkısında (19 gol 6 asist) bulunan oyuncu Afrika Kupası'nda ülkesinin milli takımından döndükten sonra çıkışını sürdürmeye devam ediyor.
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