Trabzonspor'da Trezeguet farkı!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Gaziantep FK maçındaki performansıyla farkını gösterdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Trezeguet farkı!
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11 Aralık 2023 11:31
Trabzonspor'da Gaziantep FK deplasmanında 2 kez fileleri havalandıran Trezeguet, performansıyla fark yarattı.

Mısırlı yıldız, 2 pozisyonda da takipçiliğini konuşturdu. İlkinde, Paul Onuachu'nun defanstan dönen topunu tamamlayan Trezeguet, ikincisinde ise Enis Destan'ın kaleciden geri gelen topunu filelere gönderdi.

Başarılı kanat oyuncusu, Bakasetas'ın golünde ise sol kanattan çizgiye müthiş şekilde inip, pozisyonu hazırladı.

90. dakikada yerini Taxiarchis Fountas'a bırakan Trezeguet'yi, hocası Abdullah Avcı özel olarak tebrik etti.

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