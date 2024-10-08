Yaz transfer döneminde 13 takviye yapan fakat kadro mühendisliği konusunda sıkıntılı bir oyuncu grubuyla karşılaşan teknik direktör Şenol Güneş, Abdullah Avcı sonrası beklenen etkiyi henüz gösterebilmiş değil.



Trabzonspor, üst üste 5 beraberlikle sezona başlarken, Konyaspor galibiyetinin ardından Hatayspor ile deplasmanda yine berabere kalındı. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan ve milli araya 10. sırada giren Bordo-Mavililer'de, transfer için erkenden hazırlık yapılıyor.



GÜNEŞ, 4 BÖLGEYE TRANSFER İSTEDİ



Şenol hocanın kanat, kanat-forvet, 8 numara ve stoper bölgelerine şimdiden oyuncu bakılmasını istediği öğrenildi. Devre arasına kadar mevcut kadrodaki isimlerin performansı artırılmaya çalışılacak. Eğer pozitif yönde değişim sağlanamazsa, öncelikle bu 4 bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Tecrübeli hocanın özellikle yabancı transferinde marka değeri yüksek, üst seviye isimler üzerinden gitmesi bekleniyor. Yani deneyimli oyuncuların kadroya katılması düşünülüyor.



SAKATLIKLAR ZORLUYOR



Orta sahada pek çok 6 numara bulunmasına rağmen 8 numara pozisyonundaki tek isim; Ozan Tufan. O da sakatlanmıştı. Kanat rotasyonunda Visca, Nwakaeme ve Orsic var. Güneş zaman zaman burada Draguş ve Cihan Çanak'ı kullanıyor. Savunmada ise yenilerden Savic ve Batagov sakatlandı. Denswil, Hatayspor maçı öncesi adalesinden problem yaşadı. Serdar Saatçi de ilk maçında sakatlık problemi yaşadı. Trabzonspor'un ocak ayını hareketli geçirmesi yüksek ihtimal.



TEK TESELLİ UĞURCAN



Bordo-Mavili takımda oyuncuların büyük bölümü, performans standardını yakalayabilmiş değil. Ancak bir isim var ki; kalan 7 maçlık periyotta sergilediği oyunla tam not aldı: Uğurcan Çakır. Fırtına'nın kaptanı, ligde kalesine gelen 37 isabetli şutun 31'ini kurtardı. Ayrıca Kayserispor mücadelesinde penaltıya geçit vermedi. Konyaspor karşılaşmasında ise penaltıyı Umut Nayir direğe nişanlamıştı.







