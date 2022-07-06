Trabzonspor'da sıra stopere geldi!

Trezeguet transferi sonrası gözler stopere çevrildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "3 isimle görüşüyoruz" derken, gündemde Marlon, Kaan Ayhan ve Bartra var...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sıra stopere geldi!
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06 Temmuz 2022 08:56
Denswil, Doğucan, Eren Elmalı ve Larsen'in ardından 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, transfer harekatı sürüyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı son açıklamada, "İlk planlamada hocamız 6 transfer istemişti. Bu 6 mevkiden 5'ine takviye yaptık. Kalan tek bölge sağ stoper. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. 3 isimle temaslar var" derken, 1 hafta içinde bu konunun da çözülmesi planlanıyor.

Kaan Ayhan için Sassuolo ile pazarlıklarına devam eden Bordo-Mavililer, Shakhtar'ın Brezilyalı stoperi Marlon için de masadan kalkmış değil. Yıldız savunmacı her ne kadar önceliğinin İtalya olduğunu belirtse de beklediği teklifleri alabilmiş değil.

Marlon'a yoğun pres

Trabzonspor opsiyonlu bir şekilde 2 senelik kiralama formülü üzerinden teklifini yineledi.

Gündemdeki diğer oyuncu ise Bartra. Real Betis'le 1 yıl kontratı kalan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, Kaan ve Marlon'a göre listede daha geride.

Bu 3 oyuncunun yanı sıra ismi gizli tutulan 1-2 stoper adayının daha listede bulunduğu öğrenildi. 





 
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