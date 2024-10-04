Trabzonspor'da sakatlık: Nwakaeme!

Trabzonspor, antrenmanda sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme için bir açıklama yaptı.
Bordo-mavili takımın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"
Bordo-mavili takımın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"