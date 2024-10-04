Trabzonspor'da sakatlık: Nwakaeme!

Trabzonspor antrenman sırasında sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme'nin durumu için bir aıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatlık: Nwakaeme!
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04 Ekim 2024 14:33
Trabzonspor, antrenmanda sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme için bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili takımın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

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