Trabzonspor'da orta sahaya iki aday!

Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Leicester City forması giyen Dennis Praet ve AC Ajaccio'da oynayan Tim Jabol-Folcarelli ile temas halinde.
Fransız ekibinin Folcarelli için yüksek bir bonservis beklentisinin olması şu an için transferde önemli engel olurken, Praet'in kulübüyle sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması avantaj olarak görülüyor.
Bordo-mavili kulüp, bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katıp, transferi noktalamak istiyor.
Fransız ekibinin Folcarelli için yüksek bir bonservis beklentisinin olması şu an için transferde önemli engel olurken, Praet'in kulübüyle sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması avantaj olarak görülüyor.
Bordo-mavili kulüp, bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katıp, transferi noktalamak istiyor.