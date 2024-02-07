Trabzonspor'da orta sahaya iki aday!

Trabzonspor transfer haberleri: Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un listesinde Leicester City'den Dennis Praet ve Ajaccio'dan Tim Jabol-Folcarelli yer alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da orta sahaya iki aday!
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07 Şubat 2024 09:40
Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Leicester City forması giyen Dennis Praet ve AC Ajaccio'da oynayan Tim Jabol-Folcarelli ile temas halinde.

Fransız ekibinin Folcarelli için yüksek bir bonservis beklentisinin olması şu an için transferde önemli engel olurken, Praet'in kulübüyle sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması avantaj olarak görülüyor.

Bordo-mavili kulüp, bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katıp, transferi noktalamak istiyor.

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