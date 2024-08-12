Trabzonspor'da Orsic gelişmesi!

Trabzonspor'da geçen sezon Nenad Bjelica döneminde takıma katılan ancak yaşadığı ağır sakatlık sonrası bir türlü eski formunu yakalayamayan Mislav Orsic'in, bordo-mavili takımın ayrılması gündeme geldi.
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi yapılan flaş transferle birlikte gözden düşen ve gönderilmesi planlanan Mislav Orsic için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe talip oldu.
Gelen bilgilerde, İzmir ekibinin Hırvat yıldız için oldukça ısrarlı olduğu ve ilerleyen günlerde bordo-mavili kulüple birlikte masaya oturacağı ve oyuncu hakkında detaylı raporun istendiği öğrenildi.
Abdullah Avcı tercih etmemişti
Öte yandan Hırvat oyuncu, geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanan Rapid Wien maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı tarafında UEFA kadro listesinde çıkarılmış ve yerine yeni transfer Arseniy Batagov eklenmişti.
Orsic'in Trabzonspor kariyeri
Mislav Orsic, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle Trabzonspor'da yalnızca 9 maçta forma giyebildi.
Hırvat yıldız bu maçlarda toplamda 69 dakika sahada kalırken takımına 1 asistlik katkı sağladı. [Karadeniz]
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi yapılan flaş transferle birlikte gözden düşen ve gönderilmesi planlanan Mislav Orsic için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe talip oldu.
Gelen bilgilerde, İzmir ekibinin Hırvat yıldız için oldukça ısrarlı olduğu ve ilerleyen günlerde bordo-mavili kulüple birlikte masaya oturacağı ve oyuncu hakkında detaylı raporun istendiği öğrenildi.
Abdullah Avcı tercih etmemişti
Öte yandan Hırvat oyuncu, geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanan Rapid Wien maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı tarafında UEFA kadro listesinde çıkarılmış ve yerine yeni transfer Arseniy Batagov eklenmişti.
Orsic'in Trabzonspor kariyeri
Mislav Orsic, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle Trabzonspor'da yalnızca 9 maçta forma giyebildi.
Hırvat yıldız bu maçlarda toplamda 69 dakika sahada kalırken takımına 1 asistlik katkı sağladı. [Karadeniz]
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