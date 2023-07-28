Trabzonspor'da Orsic ameliyat oldu!

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic antrenmanda sakatlık geçirmiş ve çapraz bağları kopmuştu. Bordo-mavililer Hırvat oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Orsic ameliyat oldu!
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28 Temmuz 2023 11:04
Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic antrenmanda bir sakatlık yaşamış ve çapraz bağlarını koparmıştı.

Bordo-mavililer Hırvat yıldızın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada; Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Takımımızın Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcumuz Orsic ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

 

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