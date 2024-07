Trabzonspor'da Okay için geri sayım!

Ozan Tufan ve Cihan Çanak'ın ardından Trabzonspor yerli rotasyonunu güçlendirecek çok önemli bir ismi daha kadrosuna katıyor: Okay Yokuşlu. 2015-2018 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen ve 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya giden Okay, yuvaya dönüyor.A Milli yıldızın transferinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olması üzerine harekete geçen yönetim, 30 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına vardı. Türkiye'de tatilini sürdüren Okay, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor. West Bromwich ile 1 yıl kontratı kalan ve ayrılması neredeyse kesinleşen Okay konusunda taraflar arasındaki makas iyice daraldı. Kısa zamanda bonservis rakamı için anlaşma sağlanması bekleniyor.Okay için Trabzonspor'un yaklaşık 2 milyon Euro civarı bir rakam ödeyeceği belirtilirken, tecrübeli futbolcunun transferinin kısa zamanda resmen açıklanması planlanıyor. Başarılı oyuncu geçen sezon 44'ü Championship olmak üzere toplam 48 resmi maça çıkarken, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi.