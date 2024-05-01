Trabzonspor'da Nicolas Pepe'ye yaptırım!

Trabzonspor'un Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe'nin halı sahaya gidip taraftarlarla halı saha maçında oynadığı görüntülenmişti. Bu durum üzerine Trabzonspor yönetimi harekete geçti.
Hasan Tüncel'in haberine göre; Trabzonspor, Nicolas Pepe'nin yaptığı bu davranıştan hoşnut olmadı.
Bordo-Mavili kulüp, sakatlanma riski gerekçesiyle izinsiz şekilde halı sahaya gittiği için Nicolas Pepe'ye yaptırım uygulama kararı aldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 maçta forma giyen Pepe, 5 gol ve 2 asist kaydetti.
Hasan Tüncel'in haberine göre; Trabzonspor, Nicolas Pepe'nin yaptığı bu davranıştan hoşnut olmadı.
Bordo-Mavili kulüp, sakatlanma riski gerekçesiyle izinsiz şekilde halı sahaya gittiği için Nicolas Pepe'ye yaptırım uygulama kararı aldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 maçta forma giyen Pepe, 5 gol ve 2 asist kaydetti.
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