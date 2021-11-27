Trabzonspor'da müthiş forma rekabeti!

Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla geçip, namağlup zirvenin tek hakimi olmaya devam eden Trabzonspor, Karagümrük karşısında da seriyi sürdürmek istiyor.



En çok merak edilen konu ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın nasıl bir 11'le başlayacağı.



Hamsik ile Bruno Peres, zorlu deplasmanda mutlaka görev almak istiyor. Ancak onların yokluğunda forma giyen Dorukhan ile Siopis de oldukça formda ve yerlerini kaptırmamakta kararlı.



Avcı, henüz sahaya süreceği kadroyu netleştirmiş değil. Peres'in sağ beke dönmesi halinde, Dorukhan esas bölgesi olan orta sahaya çekilebilir.



Bu durumda Hamsik, Dorukhan, Berat ve Siopis arasında rekabet artacak ve Abdülkadir Ömür 10 numarada devam ederse, bu 4'lüden 2'si forma giyebilecek.





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