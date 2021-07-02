Trabzon orta sahaya alternatif olacak isimlerin peşine düştü...



Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahaya 30 yaş üstü alternatif bir isim arıyor. Avcı'nın yönetime son verdiği listede Mehmet Topal'ın ismi de yer aldı. Bordo-Mavililer, Mehmet Topal'ı transfer ederek orta sahadaki forma rekabetini kızıştırmak istiyor.



STOPERLERİ DE YEDEKLEYEBİLİR



Mehmet Topal hem ön libero hem de stoper bölgesinde forma giyebiliyor. 1 Temmuz'da boşa çıkan 35 yaşındaki oyuncu Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda oynadı.



LİGDE 338 MAÇTA GÖREV ALDI



Tecrübe abidesi Mehmet Topal, Süper Lig'de 338 maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol atarken 22 de asist yaptı. 81 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Mehmet Topal'ın güncel piyasa değeri ise 350 bin Euro.



