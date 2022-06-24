Trabzonspor'da gündem yedek kaleci

Takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yedeği olan Erce Kardeşler ve Arda Akbulut ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'un gündeminde ilk sırada Yılport Samsunspor'un file bekçisi Nurullah Aslan bulunuyor.
26 MAÇIN 10'UNDA GOL YEMEDİ
25 yaşında ve 2.02 metre boyundaki Nurullah'ı, Süper Lig'den Gaziantep, MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor da istiyor.
3 yıldır Samsunspor kalesini koruyan Nurullah, bu sezon 26 karşılaşmada 23 gol yerken, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
Trabzon'un kaleci adayları arasında Rizespor'dan Tarık Çetin, Gaziantep ten Günay Güvenç ve Göztepe'den İrfancan Eğribayat da bulunuyor.
26 MAÇIN 10'UNDA GOL YEMEDİ
25 yaşında ve 2.02 metre boyundaki Nurullah'ı, Süper Lig'den Gaziantep, MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor da istiyor.
3 yıldır Samsunspor kalesini koruyan Nurullah, bu sezon 26 karşılaşmada 23 gol yerken, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
Trabzon'un kaleci adayları arasında Rizespor'dan Tarık Çetin, Gaziantep ten Günay Güvenç ve Göztepe'den İrfancan Eğribayat da bulunuyor.