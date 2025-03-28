Trabzonspor'da Fatih Tekke, ilk kez taraftarın önünde!

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nde cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Fatih Tekke, ilk kez taraftarın önünde!
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28 Mart 2025 14:26
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi Göztepe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak.

Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sakatlıkları gecen ve dün takımla çalışmalara başlayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic ise teknik direktör Fatih Tekke'nin hazır görmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

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