Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan devrimi!

Trabzonspor

Başkanı Ertuğrul Doğan, adını kulübün tarihe altın harflerle yazdırdı. 2018'de kulüpte göreve başlayan, şampiyonluk döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Doğan, 26 Mart 2023'te başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan yardımcısıyken kulübe birçok kez kasa kolaylığı sağlayan, her sıkışıklıkta elini hemen cebine atan Doğan, başkan seçildikten sonra çok kısa bir sürede ekonomik anlamda devrim denecek işleri başardı. Ekonomik anlamda kulübü çok zor bir durumda devralan başkan, 8 Ağustos 2023'te ilk bombasını patlattı. Doğan, Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo

-mavililer bu anlaşmadan yıllık ortalama 300 milyon TL, toplamda da 1.5 milyar TL gibi bir rakamı kasasına koydu. Bu rakam tarihe geçti. Bu anlaşmayla Trabzonspor, 4 büyük arasında stat isim sponsorluğundan en çok kazanan kulüp oldu. Ardından daha büyük bir başarı geldi. 4 büyük takım, 2020 yılında Bankalar Birliği ile 10 yıllık anlaşma yapmıştı. Önce

bu anlaşmadan çıkmak için harekete geçti. Ancak Bankalar Birliği'nden çıkmayı başaran da Başkan Ertuğrul Doğan'ın önderliğinde Trabzonspor oldu. Doğan bu adımla da tarihe geçti. Fırtına son 1.5 yılda bankalara faizlerle 2.1 milyar TL ödeme yaptı.



Bankalar