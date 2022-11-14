Trabzonspor'da Erdal Rakip sesleri! Menajeri doğruladı....

Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon unvanıyla yarışan bordomavililer için bu sezon arzulanan şekilde gitmiyor.



Yine de zirve mücadelesinden çok uzak olmayan Trabzonspor devre arasında güçlenmek istiyor. Ankaragücü karşılaşmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı yönetimle bir araya gelerek iki bölgeyi mutlaka kuvvetlendirmeleri gerektiğini söylemişti.



Usta hoca, Djaniny Semedo ve Jens Larsen Stryger takımdan ayrılırsa bir merkez orta saha ve forvet istediğini belirtmişti. Kariyerini Malmö'de sürdüren Erdal Rakip, Trabzonspor'a önerildi. Scout ekibinden de onay çıktı.



KONTRATI BİTİYOR



Trabzonspor'un gündemine giren Erdal Rakip'in menajeri de görüşmeleri doğruladı. Erdal'ın menajeri "Türkiye'den görüştüğümüz takımlar var. Bunlardan biri de Trabzonspor" açıklaması yaptı.



26 yaşındaki merkez orta sahanın Malmö ile kontratı 31 Aralık 2022 tarihiyle sona eriyor. Bordo-mavililer, İsveçli futbolcuyu bedelsiz olarak renklerine katabilecek.



Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in sakatlık yaşadığı veya yorulduğu bölümlerde alternatifsizlikten yakınıyordu.



Erdal Rakip hamlesiyle bordo- mavililer, Slovak yıldızı da daha verimli şekilde kullanabilecek.





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